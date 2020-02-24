Розгрібають медикаменти. Українка розповіла про паніку в Італії через коронавірус

В Італії троє загиблих через коронавірус, загалом в країні зафіксували вже 153 випадки захворювання. В Італії лише офіційно мешкає понад 240 тис. українців, разом із заробітчанами ця цифра може доходити до 1 млн. Та поки про хворих серед українців не повідомляють.

Тим часом у десяти муніципалітетах неподалік Мілана оголосили надзвичайний стан. У країні припинили заняття в школах, скасували або перенесли чимало масових заходів. Тимчасово припинив роботу театр Ла Скала, закрили ярмарки й музеї. Дім Армані демонстрував свої новинки у порожньому залі. Також призупинили спортивні змагання та проведення знаменитого Венеційського фестивалю. Його учасники не вірять, що таке можливо. Деталі у сюжеті Сергія Силіна.

Нагадаємо, у румунському місті Бекет відбулися протести проти розміщення на карантин приїжджих з Італії румунів.

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