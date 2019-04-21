Розірвані і залишені бюлетені. Як проходять вибори у Києві

Сьогодні (21 квітня) в Україні проходить другий тур виборів в Україні 2019. Факти ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.

Столиця голосує активно, спокійно і , на щастя, без серйозних порушень. Всі дільниці у столиці відкрилися вчасно о 8 ранку. І наразі, працюють у штатному режимі. Зранку черг на дільницях практично не було, по обіду кияни стали більш активними і навіть, утворилися невеликі черги. Людям довелось стояти по 15 хвилин, деякі школи перетворюються на одразу 2 виборчі дільниці.

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За списками там має проголосувати 3600 виборців. Станом на зараз, вже проголосувало 1600 – 44%. На виборчих дільницях працюють поліція і рятувальники. На роботу комісію не нарікають ані спостерігачі, ані виборці.

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Зафіксували лише один розірваний бюлетень, і ще один виборець свій бюлетень просто залишив у кабінці для голосування, це була літня жінка.

До слова, у кількох містах України у день голосування на виборах президента прокотилася хвиля “мінувань” об’єктів інфраструктури.

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