Розмова Зеленського і Трампа. Конгрес США готується допитати всіх причетних

Конгрес США готується викликати на допит усіх, хто ймовірно причетний до запису розмови Зеленського і Трампа.

На допит вже запросили держсекретаря Майка Помпео та генпрокурора Вільяма Барра. Американські ЗМІ з’ясували, що Білий Дім засекретив доступ до стенограм розмов Трампа з іноземними лідерами.

Дивіться: Імпічмент Трампу: чи реально відсторонити від посади президента США

The Washington Post пише, що йдеться про дзвінок саудівському принцу і президенту Росії Путіну. Також обмежили доступ до стенограми переговорів з російським міністром Сергієм Лавровим, де Трамп, за даними журналістів, сказав, що йому байдуже до втручання Москви в американські вибори, бо, мовляв, Вашингтон, робить так само.

Тим часом сам Дональд Трамп про відставку і не думає. Навпаки, він оприлюднює передвиборчий ролик. У відео він використав скандал з Україною.

Йдеться про те, що його основний конкурент демократ Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу проти української газової компанії, в якій працював син Байдена. Інакше тодішній віце-президент погрожував блокувати виділення Україні $1 млрд.

Нагадаємо, до скандалу, який виник навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, може бути причетна Росія.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.