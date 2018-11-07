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Розмитнення євроблях: коли буде новий закон і які ціни обіцяють

Звична поведінка власників євроблях обурює навіть тих водіїв, які і самі їздять на єврономерах. Перекриття міста у час пік вони називають нахабством.

Урядовий квартал власники євроблях окупували з самого ранку. Вони вкотре вимагають від парламентарів ухвалити закон, що знизить тарифи на розмитнення авто з Європи. Для переконливості до столиці приїхали кілька тисяч машин з іноземними номерами.

У парламенті вже завтра обіцяють навести лад із євробляхами. У новому законопроекті  передбачено базові ставки акцизу: для авто з бензиновим двигуном до 3-х літрів – 50 євро. Більший об’єм двигуна – 100 євро. Для дизелів – відповідно 75 і 150 євро. Також застосують коефіцієнти потужності двигуна та віку машини.

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Депутати мають намір дати шанс легалізувати всі євробляхи на пільгових умовах. Всі, хто у перший місяць розмитнить машину – заплатять  половину акцизу. За даними депутатів, з початку року в Україну завезено понад півмільйона вживаних машин. І щохвилини у нас з’являється одна євробляха. Тож скоро країна буде завалена брухтом на колесах. Тому профільний міністр радить українцям думати про екологічний транспорт.

Власники автоблях обіцяють і завтра перекрити урядовий квартал. Натомість ті, хто ку пили нові машини і заплатили всі податки  вимагають справедливого підходу до всіх.

До слова, в Україні хочуть заборонити авто з Росії. З 2019 року вони стануть дешевше євроблях.

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