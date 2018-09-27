Розпродаж відкладається: чому не купують держмайно

Великий розпродаж держмайна знову відкладається! Цього року від приватизації уряд розраховував отримати до бюджету рекордну суму – понад 21 млрд грн. Натомість через затримки з ухваленням та впровадженням нового приватизаційного законодавства за перші півроку 2018-го Фонд держмайна перерахував до бюджету лише 50 млн грн. Це мізерні 0,2% від річного плану.

Проте в Фонді переконують: надолужать наступного року! І вже готують до продажу 20 великих підприємств. За державне майно знову планують виручити чималу суму – 17,1 млрд грн. Та фахівці в оцінках таких прогнозів скептичні. Мовляв, потенційного попиту серед інвесторів не бачать.

Читайте: Україна порушила права ІМС при реприватизації Криворіжсталі у 2005 році – ЄСПЛ

І так мізерні шанси на продаж держмайна зменшують вибори. Мовляв, купувати щось до їхнього завершення не ризикнуть навіть відчайдушні інвестори.

Змінити ситуацію зможе хіба успішний і прозорий конкурс з продажу Центренерго. Бізнес хоче побачити докази, що Україна справді готова торгувати. Фахівці наголошують: для успішної приватизації потрібні насамперед політична воля й зростаюча економіка. А з цим поки сутужно. Крім того, переконані експерти – номінально державна власність – насправді під контролем фінансово-політичних груп.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які підприємства приватизують у 2018

Опубліковано Вересень, 27 в 10:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.