Розпуск парламенту: як відреагували політсили на заяву Зеленського

Після інавгурації Володимира Зеленського депутати у кулуарах, принаймні на камери, усміхаються. Що президент дочасно їм вкаже на двері – передбачали, – заявляють у Батьківщині.

– Про те, що будуть позачергові вибори, я думаю, не розуміли тільки фракції Народний фронт і БПП, – заявив народний депутат України фракції Батьківщина Сергій Соболєв.

У Блоці Петра Порошенка запевняють: все розуміли і вже почали підготовку. Дочасні вибори політсилі на руку: рейтинг прохідний та й штаб після президентських перегонів мобілізований.

– Було оголошено про перезавантаження фракції БПП. Поки що не зовсім зрозуміло, що буде в результаті цього перезавантаження, які союзники відколються, які залишаться, – зазначив народний депутат України фракції БПП Павло Різаненко.

Залишитися надовше сподівалися у Народному Фронті. У п’ятницю фракція вийшла із коаліції. Найімовірніше, щоб врятувати парламент від дострокових виборів. Проте у команді новобраного президента заявили – коаліції не існує вже три роки, відколи її залишили Самопоміч, Батьківщина та Радикальна партія.

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Народний фронт вже у низькому старті передвиборчого марафону. Чи підтримають тренд із новими обличчями – під питанням. А ось назву точну змінять.

– Політична доцільність взяла гору. Президент хоче отримати максимальне представництво у Раді, сам сформувати уряд. Моя думка, що йому треба дати таку можливість, – зазначила народний депутат України фракції Народний фронт Вікторія Сюмар.

Конституція вказує на три підстави для розпуску парламенту: якщо депутати за місяць не сформують нову коаліцію; якщо за два місяці після відставки Кабміну не призначать новий або ж не зберуться на сесію протягом 30 днів. До жодного із цих сценаріїв справа не дійшла. І саме це може стати головним аргументом опонентів глави держави, якщо справа дійде до суду.

Після публікації указу, зупинити виборчий процес суд вже не зможе, – заявили в ЦВК. Поки що в кулуарах звучать дві дати дочасних виборів – 14 та 21 липня. Скасувати мажоритарку та відкрити партійні списки депутати до цього навряд чи встигнуть.

Перед тим, як опублікувати указ на офіційному сайті, Володимир Зеленський ще має провести консультації з лідерами фракцій. Зустріч призначили на 21 травня.

До слова, Факти ICTV розповідали про реакцію соцмереж на інавгурацію Зеленського.

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