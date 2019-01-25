Розписки і відео не допоможуть: адвокати пояснили суть “закону про секс”

Жарти не доречні – зміни до Кримінального кодексу про запровадження дозволів на близькі інтимні стосунки між чоловіком та жінкою, сім’я це чи ні, вносились не для глузування, а задля протидії домашньому насильству. Адже за останній рік до поліції подали понад 10 тис. таких заяв.

Водночас, правники вважають, що цього не достатньо, адже на їхню думку навіть підписання спільних листів чи відеофіксація згоди не допоможуть на суді.

Аналізуючи дописи у соцмережах багато хто побоюється шантажу. Мовляв нечисті на руку партнери спеціально йтимуть до суду задля отримання грошей.

Конфлікти виникають насамперед через небажання розуміти одне одного. За даними громадської організації Жіночі перспективи чоловіки і жінки за певних умов погоджуються на інтимні стосунки, яких не хотіли. Більш як половина – через почуття обов’язку перед партнером, а 15% – через залежність від ініціатора сексу чи погрози застосувати силу.

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Головна ідея законодавчих нововведень не пересаджати кривдників, а знизити градус насилля в країні. Як варіант, щоб убезпечити себе від сексуального примусу у родині, рекомендують спілкуватися відверто.

Каратимуть за насильство у сім’ях жорстко – до 10 років позбавлення волі. Такі ж дії проти невідомої особи – до 5 років ув’язнення. Втім, щоб уникнути неприємних ситуацій експерти радять поважати потреби свого партнера і не примушувати його робити щось, що йому не подобається. Це тільки зміцнить ваші стосунки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яка різниця між згвалтуванням і сексуальним насильством.

Опубліковано Cічень, 25 в 11:54



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