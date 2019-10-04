Розрахунки 97%, а боргу 1 млрд! Підготовка до опалювального сезону у Харкові

Під питанням тепло в Харкові – опалювальний сезон місто зустрічає з великими боргами та масовим звільненням тепловиків, бо зарплату не платять. Водночас, у місті чимало розритих ділянок, де за кілька місяців так і не залатали діряві труби, а в деяких будинках з весни немає гарячої води. У комунальників на все одна відповідь – немає грошей.

Яму на Холодній горі комунальники вирили ще на початку серпня, у перші дні тут ще були робітники, нині – аварійна ділянка стоїть пусткою. Тепловики щотижня пересувають дати про початок і завершення робіт на оголошеннях.

Салтівка – інший бік міста. Тут комунальники розкопали теплотрасу ще в липні, і лише кілька днів тому завезли нові труби. Та прокладати їх не поспішають. Схожі ситуації по всьому місту.

А в будинку на проспекті Гагаріна гарячої води немає вже п`ять місяців.

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Місто зустрічає зиму непідготовленим, латати теплотраси нікому, з комунального підприємства масово звільняються працівники – тут не платять зарплату, каже дружина працівника харківських теплових мереж.

Загалом підприємство заборгувало працівникам понад 100 млн грн, а ще має мільярд гривень збитків лише за перше півріччя. І це при тому, що розрахунки населення перед тепловиками – понад 97%. Комунальники пояснюють, 80% тарифу – вартість газу, Кабмін зобов`язав спочатку розраховуватися з Нафтогазом – щоб не накопичувались мільярдні борги, як це було у попередні роки. Тож на інші потреби не вистачає грошей. Натомість у Харківському антикорупційному центрі впевнені – проблема не лише у браку коштів, а й у корупції.

80% водогону зношені. Комунальники за кредитні гроші Світового банку за рік спромоглися замінити до 20 км старої мережі – це вп`ятеро менше за річну потребу.

Тим часом міська влада охочіше витрачає гроші на іміджеві проекти, кажуть антикорупціонери, наприклад, останній фонтан коштував бюджету два млн доларів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вигідно підготуватися до опалювального сезону.

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