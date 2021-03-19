Розробники пояснили, чому додаток Дій Вдома для самоізоляції працює з затримками

Останнім часом в Україні фіксують затримки у роботі додатку Дій Вдома для самоізоляції хворих на коронавірус.

СМС-повідомлення із вимогою встановити його приходить не всім, хто отримав позитивний тест Covid-19, а декому – із величезним запізненням.

Рейтинги Дій Вдома не дуже високі: то зависає, то спізнюється в подачі інформації.

Розробники пояснили, що знають про проблеми в додатку і постійно працюють над якісними оновленнями.

Додаток Дій Вдома розробили у квітні 2020 року всього за чотири дні. Він не стежить за людиною, а лише фіксує локацію під умовною назвою “дім”, де людина проходить самоізоляцію під час хвороби.

– Людина має сидіти на самоізоляції. Вона не має її порушувати. Дані передаються до правоохоронних органів. Я не знаю, якою буде їхня реакція, але вона є, – розповів заступник голови Мінцифри Ярослав Кучер.

Ізольовані мають час і на похід у аптеку, і на прогулянку з собакою. Фотографуватися потрібно від трьох разів на день: на це дають 20 хвилин.

Якщо в роботі додатку виник збій, потрібно дзвонити на Covid-лінію МОЗ. Зазначається, що змушувати людей завантажувати додаток Дій Вдома ніхто не буде.

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