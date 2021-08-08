Розслідування справ Майдану: обвинувачені у викраденні Луценка і Вербицького вийшли з СІЗО

Обвинувачених у викраденні та вбивстві євромайданівців випустили на свободу. Уночі у них сплив термін запобіжного заходу.

Подовжити його мав Білоцерківський суд, але судді колективно пішли у відпустку. Ідеться про підозрюваних Івана Новотного і Сергія Мисливого. Їх затримали торік. Обох звинувачують у викраденні під час Євромайдану активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Останнього потім знайшли мертвим.

Іван Новотний уже покинув СІЗО цієї ночі. Мисливому оголосили додаткову підозру – він може бути не лише виконавцем злочину, але й організатором.

Нині активісти побоюються, що обвинувачені можуть втекти з країни.

Суд дозволив заочно розслідувати справу Януковича

У понеділок, 2 серпня, Печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо четвертого президента України Віктора Януковича у справі за фактами організації низки тяжких насильницьких злочинів на Майдані у лютому 2014 році.

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