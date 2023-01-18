Розслідування триває: Олексій Кулеба розповів про нові подробиці трагедії в Броварах

Уранці 18 січня в Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гелікоптер. Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про нові подробиці трагедії та стан постраждалих людей.

– Можу підтвердити, що інформація, яка була уточнена і надана на 15:00 18 січня, зараз не змінилась – у нас 14 загиблих. Одна з загиблих – це дитина. Це те, що встановлено та ідентифіковано. Також у нас ще є фрагменти 5 тіл. Робота триватиме, і, можливо, інформація буде оновлюватись, але на цей момент інформація така, – заявив керівник КОВА Олексій Кулеба.

Також він розповів про 24 людини, які були поранені, з них 10 дітей. Частина з них – в опіковому центрі в Києві, частина – в стаціонарі в місті Бровари:

– Якщо хтось когось шукає, треба обов’язково звернутися в Координаційний штаб. Окремо треба звернутися до органів поліції, щоб надати інформацію, яка є у суб’єкта подання заяви. Ми зі свого боку одразу будемо уточнювати списки, – сказав Кулеба.

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