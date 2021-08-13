Розслідування встановило, що смерть жінки після щеплення Moderna не пов’язана з вакциною

Фахівці не пов’язують смерть 50-річної жінки у Києві з вакциною від коронавірусу Moderna.

Повідомлялося, що вона зробила щеплення, після чого захворіла і померла. Однак розслідування спростовує цю інформацію.

Згідно з даними, померла перебувала на відпочинку у Туреччині. Через чотири дні після подорожі вона отримала перше щеплення і у той же день відчула перші симптоми коронавірусу.

Згодом її стан погіршився, через що жінка померла. Але смерть спровокувала не вакцина.

Киянка, можливо, захворіла на коронавірус ще у Туреччині чи навіть у день щеплення. Ще вона мала хронічні захворювання, що загострились через коронавірус.

Антитіла ще не встигли сформуватися після вакцинації. Тому вакцина Moderna не могла ні нашкодити, ні допомогти жінці.

Водночас фахівці зазначають, що своєчасна вакцинація допомагає уникнути тяжких наслідків захворювання та смерті від коронавірусу. Тому вони активно закликають українців імунізуватися.

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