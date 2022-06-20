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Розстрілюють з артилерії фермерські господарства: чого хочуть досягти росіяни

Андрій Почтєв Анна Бурлацька Відеоредактор

Росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства, провокуючи штучну продовольчу кризу.

В запорізьких аграріїв, що змушені працювати буквально на лінії фронту, цьому є беззаперечні відеодокази.

Господарства  зазнають від окупантів багатомільйонних збитків, втім, попри понівечену техніку, фермери ризикуючи життям намагаються зробити усе, аби зібрати врожай.

Прифронтовою дорогою під Степногірськом – варто мчати якнайшвидше. Бо хто зна, коли окупантам заманеться вгатити.

Селище Лук’янівське, що за лічені кілометри від ворожих позицій – окупанти поціляють щодня. У них уже потрощені, каже фермер Павло, і будівлі, і техніка. Не дорахувалися й худоби.

Осколками посікло пару голів корів, двох бичків заділо, і вбило декілька свиней.

Фермери кажуть, що нині не в змозі обробляти зо 1,5 тис. своїх гектарів на окупованих територіях.

Виробники підрахували – через росіян вже зазнали збитків на 50 млн. Звісно, сподіваються на компенсацію. Та поки ламають голови – як під бомбами збирати врожай.

 

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