Розстрілюють з артилерії фермерські господарства: чого хочуть досягти росіяни
Росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства, провокуючи штучну продовольчу кризу.
В запорізьких аграріїв, що змушені працювати буквально на лінії фронту, цьому є беззаперечні відеодокази.
Господарства зазнають від окупантів багатомільйонних збитків, втім, попри понівечену техніку, фермери ризикуючи життям намагаються зробити усе, аби зібрати врожай.
Прифронтовою дорогою під Степногірськом – варто мчати якнайшвидше. Бо хто зна, коли окупантам заманеться вгатити.
Селище Лук’янівське, що за лічені кілометри від ворожих позицій – окупанти поціляють щодня. У них уже потрощені, каже фермер Павло, і будівлі, і техніка. Не дорахувалися й худоби.
Осколками посікло пару голів корів, двох бичків заділо, і вбило декілька свиней.
Фермери кажуть, що нині не в змозі обробляти зо 1,5 тис. своїх гектарів на окупованих територіях.
Виробники підрахували – через росіян вже зазнали збитків на 50 млн. Звісно, сподіваються на компенсацію. Та поки ламають голови – як під бомбами збирати врожай.