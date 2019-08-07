Розвели три мости: десантний корабель ВМС зайшов на ремонт у Миколаєві

Миколаївський суднобудівний завод отримав найбільше замовлення від Міністерства оборони – ремонт десантного корабля Юрій Олефіренко. Завдяки контрактам з Військово-морськими силами підприємство розраховує вибратися із боргової ями.

На Миколаївській суднобудівний завод зайшов десантний корабель Юрій Олефіренко. Задля цього розвели три мости, за видовищем спостерігали сотні людей. Ремонт корабля такого класу – особлива подія для підприємства. Обсяг робіт, вартість і терміни – військова таємниця.

Читайте: Наша спільна мета! Зеленський розповів, якими хоче бачити ВМС України

Завод – найстаріше суднобудівне підприємство в країні, з якого починалось місто Миколаїв. На його стапелях одночасно будували десятки військових кораблів.

Останні 10 років тут ремонтують тільки малі військові й цивільні судна. Кількість працівників зменшилась до трьохсот людей, більшість – пенсіонери.

Майже 86 мільйонів гривень підприємство заборгувало своїм працівникам. За дорученням президента України, борг погасив Укроборонпром, але завод має повернути позику.

Завод державний, не підлягає приватизації і конкурувати з приватним суднобудуванням йому важко, тож, розраховує на нові військові контракти.

Нагадаємо, Україна веде переговори щодо передання ще чотирьох патрульних катерів Island від США.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.