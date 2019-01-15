Розвідка боєм і прикриття об’єктами інфраструктури: як хитрують бойовики на Донбасі

На передовій загинув один український військовий, двох поранено. Бойовики 12 разів порушили режим тиші, противник бив неподалік Новомихайлівки, Павлополя, Старогнатівки, Чермалика, Пісків і Водяного.

За даними розвідки, наші армійці знищили чотирьох бойовиків, трьох поранили. Щодня військові фіксують збільшення обстрілів і загальну напруженість на фронті.

Міномети, ручні протитанкові гранатомети. Бойовики збільшують калібри та інтенсивність обстрілів. Активізацію терористичних військ українські армійці помітили віднедавна.

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Ворожі кулеметні гнізда буквально всіяні за десятки метрів від українських позицій. Прикриває терористів захоплена насосна станція. Об’єкт інфраструктури, по якому стріляти – зась. Цим окупаційні війська і користуються, відкриваючи вогонь з-під неї.

Розвідка боєм і з допомогою штурмових груп з виходом на лінію зіткнення. Своїми діями бойовики розкривають карти – готують новий виток терористичних атак.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює командувач об’єднаних сил Сергій Наєв.

Опубліковано Cічень, 15 в 19:36



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