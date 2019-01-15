Розвідка боєм і прикриття об’єктами інфраструктури: як хитрують бойовики на Донбасі

На передовій загинув один український військовий, двох поранено. Бойовики 12 разів порушили режим тиші, противник бив неподалік Новомихайлівки, Павлополя, Старогнатівки, Чермалика, Пісків і Водяного.

За даними розвідки, наші армійці знищили чотирьох бойовиків, трьох поранили. Щодня військові фіксують збільшення обстрілів і загальну напруженість на фронті.

Міномети, ручні протитанкові гранатомети. Бойовики збільшують калібри та інтенсивність обстрілів. Активізацію терористичних військ українські армійці помітили віднедавна.

Читайте: Не доїхати машиною і не дістатися пішки: передову засипало снігом

Ворожі кулеметні гнізда буквально всіяні за десятки метрів від українських позицій. Прикриває терористів захоплена насосна станція. Об’єкт інфраструктури, по якому стріляти – зась. Цим окупаційні  війська і користуються, відкриваючи вогонь з-під неї.

Розвідка боєм і з допомогою штурмових груп з виходом на лінію зіткнення. Своїми діями бойовики розкривають карти – готують новий виток терористичних атак.

До слова, Факти ICTV розповідали про те,  як працює командувач об’єднаних сил Сергій Наєв.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збільшили калібр: бойовики на Донбасі гатять з гранатометів і БМП
Про перемир’я не чули: бойовики продовжують обстріли на Світлодарській дузі
“Новорічне перемир’я” на Донбасі: ворог стріляє з великокаліберних кулеметів
Завдання дожити до вечора. Як викладач вузу став захисником ДАПа
Загострення на Маріупольському напрямку: ворог цілить із протитанкових гранатометів
Ситуація на Донбасі: диверсійні групи намагаються проникнути на нашу територію
Ситуація на Донбасі: бойовики із зенітних установок обстріляли власні позиції
Продовольча паніка в “ЛДНР”: десяток яєць дорожче 40 грн і брак борошна

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка