Розвідка має перейти у наступ для відстоювання національних інтересів – Зеленський

Служба зовнішньої розвідки України має не лише ефективно стримувати загрози, а й перейти до наступальних дій щодо відстоювання національних інтересів країни.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час виступу перед співробітниками СЗР у день професійного свята.

За його словами, розвідка відіграє важливу роль у протидії зовнішнім загрозам.

Президент зазначив, що вчасно отримана інформація про плани та дії ворога – запорука прийняття своєчасних та правильних рішень.

– Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема, загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє ефективна розвідка, – наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.

У свою чергу керівництво СЗР запевнило, що й надалі робитиме все можливе, щоб забезпечити керівництво країни якісною та оперативною інформацією.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки зафіксувало подальше нарощування Російською Федерацією своїх військ на кордоні з нашою країною.

Зокрема, нові підрозділи ЗС РФ виявили на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

За даними розвідки, Росія постачає бойовикам “ДНР” і “ЛНР” нові партії озброєння, а також боєприпаси для артилерійських систем і мінометів.

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