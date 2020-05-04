Розвідка США дізналась, чи приховував Китай дані про Covid-19

Чим активніше світ виходитиме з пандемії, тим гучніше зазвучать запитання до Китаю, звідки і розповсюдився коронавірус. Чому країна довго не розповідала про епідемію, і приховували дані про загрозу пандемії.

Спецслужби США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії стверджують, що влад Китаю спеціально знищувала докази першого спалаху, примушувала мовчати медиків, зникали лікарі, які знали про небезпеку коронавірусу. Напевно, відмовились надавати живі проби вірусу ученим з інших країн для роботи над вакциною.

Останнім часом дедалі більше тіней падає на інститут вірусології в місті Ухань, який вже давно працює з коронавірусами і міг його досліджувати і знати про нього досить багато.

Людство задається питаннями чи не могла статись помилка, як не обережне поводження з матеріалом, чи не міг бути коронавірус штучно створений в лабораторії.

Факти ICTV раніше писали про те, що Китай вчинив жахливу помилку і не хотів її визнати – Трамп про приховування Covid-19.

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