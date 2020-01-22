Розвідка та вогнева підготовка: навчання на Рівненському полігоні

Майже три сотні офіцерів підрозділів тероборони оперативного командування Захід проходять вишкіл на Рівненському полігоні. Військові вдосконалюють свої навички на кількох локаціях – це ведення контрдиверсійної боротьби, розвідка, вогнева підготовка, зачищення населених пунктів від ворожих груп.

У руках замість автоматів – зброя для пейнтболу. Так вчаться британці.

Як це правильно робити – їх вчать інструктори, які перейняли досвід британських і данських військових у рамках програми Орбітал. Після навчань цими навиками вони ділитимуться з бійцями місцевих підрозділів територіальної оборони.

Нині в кожній області України сформовані бригади територіальної оборони. Вони мають вміти захищати державний кордон і важливі об’єкти в разі воєнного стану. І ніби партизани боротися з диверсійно-розвідувальними ворожими силами. Тож такі навчання вкрай важливі.

Факти ICTV раніше писали про те, як відбуваються навчання українських ВМС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.