Розвиток громади та осередок комфорту: “Парадайс авеню” про свій сучасний житловий масив
Останнім часом передмістя Києва активно розбудовується. З’являються нові житлові комплекси, а з ними і інфраструктурні зміни.
І перше з чим стикаються молоді родини – брак дитячих садочків та шкіл.
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Тож побудувати житловий масив і продумати відразу інфраструктурні об’єкти вирішили у «Парадайс авеню», що у Крюковщині.
Представники житлового комплексу вірять, що поява нових інфраструктурних об’єктів відіграє позитивну роль у розвитку громади та стане осередком комфортного життя.
До слова, Факти ICTV повідомляли, як в Україні купити власне житло без позикиПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-05
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