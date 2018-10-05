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Розвиток громади та осередок комфорту: “Парадайс авеню” про свій сучасний житловий масив

Останнім часом передмістя Києва активно розбудовується. З’являються нові житлові комплекси, а з ними і інфраструктурні зміни.

І перше з чим стикаються молоді родини – брак дитячих садочків та шкіл.

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Тож побудувати житловий масив і продумати відразу  інфраструктурні об’єкти вирішили у «Парадайс авеню», що у Крюковщині.

Представники житлового комплексу вірять, що поява нових інфраструктурних об’єктів відіграє позитивну роль у розвитку  громади та стане осередком комфортного життя.

До слова, Факти ICTV повідомляли, як в Україні купити власне житло без позики

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