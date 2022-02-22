Роззброєння, НАТО та Крим: Путін оголосив нові вимоги до України

Агресивна риторика президента Росії Володимира Путіна продовжує посилюватись.

Після того як Рада Федерацій Росії надала йому формальний дозвіл на використання армії РФ за кордоном, тобто “освятила” вторгнення в Україну, господар Кремля висунув Україні новий ультиматум: тепер президент РФ вимагає демілітаризації України та відмови від вступу до НАТО.

Під час спілкування з журналістами в Кремлі президент Путін сказав, що Мінських угод вже не існує. Росія визнала “конституції” нових держав, а отже, їхні кордони прописані у межах Донецької та Луганської областей у складі України, тобто йдеться про чергову можливу агресію проти України.

Господар Кремля вимагає, щоб офіційний Київ фактично відмовився від претензій на Крим і визнав його російським. Другою вимогою Володимир Путін назвав відмову України від вступу до НАТО. А третя – це демілітаризація Збройних сил України.

– Найкращим рішенням було б, щоб колеги у західних країнах не втрачали обличчя, щоб влада Києва відмовилась від вступу до НАТО, по суті, реалізувавши ідею нейтралітету, – сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, 21 лютого російський президент оголосив про визнання “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛДНР”.

Вже сьогодні Держдума РФ ратифікувала “договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з терористами.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що визнання “ЛНР” та “ДНР” з боку Росії означає односторонній вихід Москви з Мінських домовленостей.

Ввечері МЗС Росії оголосило, що евакуює своїх дипломатів з російських дипмісій в Україні.

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