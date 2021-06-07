Руйнуються старовинні будівлі: чому туристичні лайнери нищать Венецію

Мешканці італійського міста Венеція протестують проти повернення до міста круїзних лайнерів та швидкісних моторних човнів.

Справа у тому, що великі судна забруднюють у всесвітньовідомих каналах воду, а хвилі, які вони створюють, підмивають конструкції, на яких побудоване місто, а через це в свою чергу руйнуються середньовічні будівлі.

Щорічно Венеція опускається на 2 міліметри, на стільки ж піднімається рівень Адріатичного моря. Крім того, конструкції, які утримують стародавнє місто, потроху зносить на схід.

Місцева влада ще в березні заборонила заходити в канали круїзним лайнерам, однак постанова набере чинності лише після того, як для зміни маршрутів підготують необхідну інфраструктуру.

Замінити швидкісні катери та лайнери в каналах можуть новітні човни на підводних крилах. Новітню розробку обладнано електродвигуном, який не шкодить екології, а завдяки особливостям конструкції корпус майже повністю знаходиться над водою, завдяки чому кількість хвиль зменшується на 80%.

Плавзасіб, розроблений шведською компанією, може розвинути швидкість до 37 км/год, але при цьому створює значно менше шуму, ніж катери з класичним двигуном.

– Це перший такий човен в світі. Коливання води, які він створює, можна порівняти з хвилями від гондоли. Я вважаю: за нашою технологією майбутнє, особливо в якості міського транспорту, – розповів директор з комунікації шведського підприємства Майкл Мальберг.

За його словами, плавзасоби подібної конструкції використовуються вже кілька десятиліть, проте завдяки електродвигуну зиск від його використання значно зріс.

Крім того, розвиток технологій гіроскопів й акселерометрів, які використовуються в БПЛА, дозволив значно здешевити виробництво. Якщо 25 років тому схожий катер обійшовся б у 15 млн євро, то зараз він коштує близько 250-ти тисяч.

Перші випробування човна вже відбулися на італійському озері Маджоре, де усі бажаючі могли на ньому проїхатися.

Займання на круїзному лайнері у водах Індонезії

В кінці травня неподалік від берегів Індонезії зайнявся круїзний лайнер, на борту якого знаходилися близько 200 пасажирів.

Пожежа почалася в машинному відділенні судна, після чого увесь корабель затягнуло густим димом.

Усіх людей, влючно з 22 членами екіпажу, було евакуйовано і успішно доставлено на берег.

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