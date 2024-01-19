Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Румунські фермери почали блокаду КПП на кордоні з Україною | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– Ранковий обстріл Херсонщини 19.01.2024: окупанти поцілили в будинок.
– Ситуація на фронті 19.01.2024: наживо з передової.
– Авдіївка: окупанти збільшили інтенсивність авіаударів.
– Українські кіберволонтери з організації Блекджек отримали доступ до технічної документації російського Міноборони.
– Колапс на кордоні: румунські фермери заблокували пункт пропуску для українських перевізників.
– Революція Гідності: роковини перших сутичок на Майдані.
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