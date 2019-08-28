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55% хочуть залишитись в складі України, 23% не хочуть ніяких автономій – опитування в ОРДЛО

Більш як половина жителів так званих ЛНР і ДНР вважають Донбас частиною України. Це результати берлінського Центру східно-європейських і міжнародних досліджень.

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Телефоном опитали понад тисячу людей на території ОРДЛО. Майже 55% відповіли, що вважають території частиною України.

З них третина хотіла б мати автономний статус у складі України, а 23%  за повернення без змін. 18% опитаних бажали б входження ОРДЛО до складу Росії без надання автономії, а ще майже третина – із отриманням автономного статусу.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як на передовій бійці ООС привітали українців з Днем прапора.

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