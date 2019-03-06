Перший магазин Decathlon у Києві: спортивні товари за вигідними цінами

В Україну заходить французький спортивний бренд Decathlon. Компанія відома в усьому світі і має магазини у понад 50 країнах.

Спорт доступний кожному – головна стратегія відомого французького спортивного бренду Decathlon. Компанія виробляє товари майже для 80 видів спорту. Це одяг, взуття, велосипеди та різноманітне спортивне приладдя. Товари високої якості, за вигідними цінами.

Її заснували у місті Лілль 43 роки тому. За цей час вона виросла до світових масштабів. Нині магазини бренду в більше ніж 50 країнах на всіх континентах.

Зацікавився Decathlon і українським ринком. 23 березня у Києві у Рітейл парку Петрівка відкриється перший магазин.

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Decathlon сам розробляє, виготовляє і продає свою продукцію. Майже 30 власних брендів, які виробляють товари для певного виду спорту. Це одна з небагатьох компаній, яка пропонує високу якість за вигідну ціну. Decathlon постійно працює над інноваціями, вдосконалюючи продукцію. Виробнику важливо зробити товар максимально зручним.

Магазин у Києві відкриють у найкращих традиціях бренду – великий простір, товари для будь-якого спорту і можливість все роздивитися.

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