У людей не витримують нерви: що відбувається на відкритих пунктах пропуску з “ЛДНР”

Окупанти не впускають людей з підконтрольної території. 10 червня на межі запрацювали два КПП – Станиця Луганська і Мар’їнка. І наша сторона дозволила людям виїхати, але терористи завертають усіх назад.

Складнощі виникають з тими, хто прийшов пішки – після повернення, Україна хоче відправити їх на самоізоляцію. У багатьох людей не витримують нерви.

В чергах десятки машин і близько сотні піших людей. Кілометрові натовпи і з боку окупантів – люди місяцями чекали, аби повернутися на вільну Україну. Рівно об 11:00 прикордонники оформлюють і пропускають чоловіка за кермом легковика. Попереджають, що бойовики можуть не пропустити. І дійсно, згодом машина повертається. Люди обурилися, почали брати пункт пропуску штурмом.

Читайте: Бойовики заблокували КПВВ у Станиці Луганській – люди долали лінію розмежування вплав

Врешті, п’ятьох людей без автомобілей погоджуються пропустити, без гарантій. До так званої нульової позначки їм надали автобус. Далі, до КПП бойовиків доведеться пройти ще кілька кілометрів. Чи пропустили їх бойовики, чи вони застрягли в сірій зоні – ніхто не знає.

Через поширення на тимчасово окупованих територіях Донбасу випадків захворювання на ГРВІ, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, на КПВВ з 7.00 7 березня штаб ООС ввів тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування.

Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ, будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування, і в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до них будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров’я та недопущення занесення коронавірусу на територію України.

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на окупований Крим будуть закриті до 22 червня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.