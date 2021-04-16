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Рятівник замків Галичини: яким був Борис Возницький

16 квітня героєві України Борису Возницькому виповнилося б 95 років. Він був одним із найвідоміших мистецтвознавців України.

Завдяки роботі Бориса Возницького від руйнування вдалося врятувати Олеський, Жовківський, Золочівський замки, Підгорецький палац та палац Потоцьких у Львові.

Він об’їздив усі села й міста Галичини, рятував від нищення унікальні храми, іконостаси й ікони із закритих церков та костелів.

– Я пам’ятаю як він власноруч розбивав якісь непотрібні перегородки. Це була справді багатогранна людина, – згадує науковий працівник Олеського замку Валентина Токарська.

Найважливіший скарб Бориса Возницького – це барокові дерев’яні скульптури Йоана Пінзеля, які мало не порубали на дрова.

Львівська картинна галерея саме за його управління стала одним з найбільших музеїв України.

Фонди галереї зросли вдесятеро, а загальна вартість колекцій оцінюється у десятки мільярдів євро.

– Він вважав, що музейник не має права бути колекціонером, тому що це не приведе до чогось доброго, – розповіла донька Бориса Возницького Лариса.

Дев’ять років тому під час поїздки до чергового замку серце Бориса Возницького зупинилося.

За словами його доньки, найбільшою пам’яттю про батька буде робота галереї. Він хотів, щоби це унікальне зібрання побачив увесь світ.

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