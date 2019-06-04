Рятувальна операція в США: єнот заліз на дах і застряг у дротах
Незвичайну рятувальну операцію довелося провести пожежникам в США.
Пригода сталася у Сан-Франциско, допомоги потребував єнот. Він заліз на дах будівлі, звідти на дроти, у яких заплутався та застряг.
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Вогнеборці підігнали до будівлі свій кран і в спеціальному сачку спустили тварину на землю. Переконалися, що єнот не поранений, а потім відпустили на волю.
Нагадаємо, у Колумбії жінка прокатала на даху голим свого чоловіка після того, як спіймала його на зраді.
2019-06-04
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