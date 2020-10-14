Рятував побратимів з осколками в голові. Бойовий шлях Сергія Поступальского

Бригада – це військове з’єднання в усіх видах збройних сил та родах військ. Вона складається з кількох батальйонів та спецпідрозділів. Керувати такою структурою завдання не просте і потребує чималого досвіду та навичок, особливо в умовах війни.

24-а окрема мотопіхотна бригада імені короля Данила з початку війни на Донбасі була однією з найбоєздатніших. У різні роки бригадою керували нинішні командувач військ Оперативного командування Захід Олександр Павлюк, командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв та очільник Збройних сил Руслан Хомчак.

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Напередодні Дня захисника України на посаду нового командира бригади було офіційно призначено полковника Сергія Поступальського.

На війні чоловік пройшов шлях від лейтенанта до полковника. У серпні 2014 року в складі третього мотопіхотного батальйону разом із побратимами зупинили наступ загарбників біля Георгіївки. Це було перше пряме зіткнення ЗСУ з регулярною російською армією.

Саме тоді, коли батальйон вже виходив з Георгіївки окупанти вирішили помститися. Зненацька відкрили вогонь з важкої артилерії. Один осколок потрапив чоловіку у голову, інший – у дихальні шляхи. Чоловік навіть не міг говорити, та це не завадило, на той час ще майору, вивести побратимів з-під ворожого вогню.

Тож нині, вже командир, не зі слів знає, як воно нести відповідальність за тих, хто пліч-о-пліч на передньому краї боронить цілісність України. Сергій Поступальський розповідає, що головна задача комбрига – це бути разом із вояками та ділитися з ними власним бойовим досвідом.

А зараз часто доводиться пояснювати воякам, чому важливо не відповідати ворогу, на провокації, які в зоні відповідальності королівської бригади трапляються чи не щодня.

На запитання, що ж для нього означає бути українським військовим, коли в країні вже сьомий рік поспіль йде війна, командир відповідає без роздумів – що це означає бути захисником своєї родини, бо родина – це Україна.

Вчитель на передовій

Викладач захисту вітчизни із Бердянська вже п’ять років боронить підступи до Маріуполя. Він служив у радянській, потім в українській армії, майже 20 років тому звільнився в запас.

Але на пенсії пробув рівно два дні. Йому подзвонили з військкомату і запропонували роботу військового керівника в центрі професіонально-технічної освіти.

Учні запитували, що відбувається на Донбасі. А він не знав, що відповісти. Рішення піти на фронт ухвалив моментально, хоч і директор навчального закладу відмовляв.

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