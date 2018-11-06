Риба на землі в картонних коробках. На Волинській оптовій базі вирує антисанітарія

10.30 ранку. Волинська оптово-продовольча база. Після сюжету фактів десант інспекторів Держпродспоживслужби вирушає на перевірку.

Каже, після нашого сюжету минулої п’ятниці, у них є наказ лише на перевірку риби та морепродуктів. Та й тут порушення одразу при вході.

Всі морепродукти мали б зберігатися у холодильниках за мінусової температури. Натомість – невідомо скільки разів товар розморожувався та й лежить прямо на брудному картоні.

Майже на землі у картонних коробках – риба солона, копчена, в’ялена – на будь який смак. Всюди вирує антисанітарія. Інспектори кажуть – добре що не літо.

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Та найбільше обурення викликає скумбрія. На банках – жодної дати, виробника і терміну придатності.

Правда, всі ці кричущі факти інспекторів не вразили – вони лише описали порушення у рибному відділі, далі обіцяють передати усе правоохоронцям. Тож поки база жахливої антисанітарії може працювати спокійно. І продавати і рибу, і м’ясо без жодних документів, або з фальшивими.

До слова, лікарня з фільму жахів. На Закарпатті людей лікують у грибку та антисанітарії.

Опубліковано Листопад, 06 в 16:50



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