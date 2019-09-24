Рили траншеї вручну кілька місяців. Як бійці вивчають позиції бойовиків

Це зараз сотні кілометри окопами долаються за лічені хвилини. А ще кілька місяців тому бійці метр за метром власноруч копали ці траншеї цілодобово. Все, аби просунутись вперед сірою зоною.

Це дозволяє значно покращити тактичне становище, зізнається боєць на пседо Товариш. Підібравшись до ворога впритул, наші армійці вичавили терористів з їхніх спостережних пунктів.

На цих позиціях в районі Горлівки укріплення не лише надійні, але й високі. Адже останнім часом тут активізувались ворожі снайпери.

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Попри домовленості політиків на передовій лунають пострілі. Тут на фронті постійно діє правило або ти – або тебе. На жаль, не завжди наш армієць першим встигає натиснути на курок. Ці бійці лише минулого тижня втратили побратима.

За такої напруженої ситуації на фронті бійцям надто болісно чути новини щодо ймовірного відведення сил. Попри так зване перемир’я війна натомість оновилась на повну.

Тим паче для Товариша, який сам з окупованої частини Луганщини, і пішов на передову звільнити свою землю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як російські бандформування вдосконалюють методи ведення війни.

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