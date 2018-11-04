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Ринок на коліях. Чому товар продають на вулиці та як із цим боротись

Незвичний і небезпечний ринок є у закарпатському місті Виноградів. Продавці свій товар розкладають під ногами, прямісінько на діючій залізничній колії неподалік вокзалу. Потяг тут проїжджає чотири рази на день.

Люди прибирають крам, розступаються і дають потягу дорогу. Потім знову закладають рейки товаром. Він тут значно дешевший, ніж на інших ринках. Тож покупців – багато. Базар стихійний, розігнати його не можуть уже понад двадцять років, бідкаються залізничники.

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Працює двічі на тиждень – у четвер і неділю. Продавати починають удосвіта. Продавці не платять за оренду місця, тож і товар віддають дешевше. Це й приваблює покупців. Їх тут безліч.

Єдиний вихід позбутися базару, вважають залізничники, – обгородити привокзальну територію та колії високим парканом. Але на це грошей немає.

До слова, без документів, холодильників і маркувань: як у Києві порушують правила торгівлі.

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