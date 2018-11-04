Ринок на коліях. Чому товар продають на вулиці та як із цим боротись
Незвичний і небезпечний ринок є у закарпатському місті Виноградів. Продавці свій товар розкладають під ногами, прямісінько на діючій залізничній колії неподалік вокзалу. Потяг тут проїжджає чотири рази на день.
Люди прибирають крам, розступаються і дають потягу дорогу. Потім знову закладають рейки товаром. Він тут значно дешевший, ніж на інших ринках. Тож покупців – багато. Базар стихійний, розігнати його не можуть уже понад двадцять років, бідкаються залізничники.
Дивіться: Новий хіт махінацій з нерухомістю: як продають квартири з людьми
Працює двічі на тиждень – у четвер і неділю. Продавати починають удосвіта. Продавці не платять за оренду місця, тож і товар віддають дешевше. Це й приваблює покупців. Їх тут безліч.
Єдиний вихід позбутися базару, вважають залізничники, – обгородити привокзальну територію та колії високим парканом. Але на це грошей немає.
До слова, без документів, холодильників і маркувань: як у Києві порушують правила торгівлі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!