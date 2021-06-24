Ринок землі в Україні: які документи потрібні для продажу гектарів

Вже з 1 липня в Україні стартує земельна реформа. Кожен українець зможе продати свій пай, якщо захоче.

Однак поки громадяни до продажу землі налаштовані скептично. Але якщо наважаться продати, то варто знати куди бігти та які документи збирати, а також кому вдастся уникнути податку від продаж угіддя.

У міністерстві аграрної політики наголошують, що людям нарешті повернули право розпоряджатися своєю власністю як їм заманеться, а не розпродувати її за безцінь.

Усе добровільно: хочете далі здаєте в оренду і щороку з того заробляєте, хочете – продаєте.

Якщо таки наважалися продати наділ із 1 липня – спершу треба розібратися що з вашою землею. Чи є угіддя в земельному кадастрі чи бува не накладені на них арешти.

Далі ж потрібно формувати пакет документів. Витяг з реєстру прав на нерухоме майно підтвердить, що ви точно власник ділянки.

Другий документ – витяг із земельного кадастру. Замовити документи можна онлайн і забрати у ЦНАПі.

Обов’язково треба долучити експертну грошову оцінку ділянки, щоб не продати її дешевше, ніж вона вартує. Це роблять приватні фірми, які мають ліцензію.

Також потрібні паспорт та ідентифікаційний код. І з цими паперами йти до нотаріуса.

Орендар землі має першочергове право її купити. Якщо він офіційно відмовляється – реалізувати її можна будь-якій фізичній особі.

Такі правила діятимуть до 2024 року, потім до ринку приєднаються і юридичні особи, тобто компанії.

Якщо земля в оренді – продати її можна. Але новий власник буде зобов’язаний і далі здавати її, поки не спливе термін угоди.

За скільки продавати землю?

За вартість покупець домовляється з продавцем, але вона має бути не нижчою за нормативну оцінку.

Розплатитися можна лише безготівково, у сторін мають бути відкриті рахунки банку.

Після продажу продавець має сплатити податок – для фізосіб це 5%. Податку можна уникнути – якщо людина володіє паєм понад 3 роки, впродовж останнього року не продавала і не купувала нерухомість і реалізує лише 2 г сільгоспземлі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.