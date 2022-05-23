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Ризиковано, але супротив українців збільшується: мер Мелітополя про партизанів у місті

Юля Захарченко редакторка стрічки

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні лунали вибухи та постріли. Місцеві ЗМІ писали про чорний дим та підірвані залізничні шляхи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що відбувається у місті.

– Дійсно, завдяки українським спецслужбам, військовим та партизанам Мелітополя вдалося здійснити спецоперацію, яка стосується паралізації доставлення ворожої вогнепальної зброї, боєприпасів до міста та окупованих територій. Сьогодні це проведено. Я вважаю, що спецслужби трохи пізніше оприлюднять деталі, яких втрат зазнав ворог. Але ця операція сьогодні відбулась точно успішно, – сказав Іван Федоров.

За його словами, це четверта успішна робота українських спеціальних служб за останній тиждень. З цієї причини збільшується напруження серед російських солдатів та колаборантів.

– Є стандартний протокол роботи окупантів, як вони це відпрацьовують. Але особисто мене радує реакція колаборантів, які напряглись. Вже за останній тиждень це четверта робота спецслужб і партизанів, тому, звичайно, напруження у колаборантів та окупантів зростає. Мирні жителі бачать, що спецслужби України працюють лише по російських військах, зовсім не чіпають звичайних цивільних жителів Мелітополя та інших окупованих міст. Саме цим лякають їх окупанти, що начебто українські захисники погрожують цивільним жителям – це маячня, яку вчергове розпускають російські військові, – запевнив міський голова Мелітополя.

Федоров зазначив, що здійснення подібних операцій – це дуже ризикований крок. Проте супротив мирних жителів та українських захисників проти російських загарбників значно збільшився за останній час.

– Звичайно, це дуже ризиковано, тому що після кожної вдалої спроби партизанів і спецслужб рашисти повністю охоплюють мікрорайон, обшукують всі квартири, забирають просто сім’ями до підвалів, допитують людей. Це вкрай ризикована спецоперація. Але сьогодні супротив серед мирних жителів Мелітополя та окупованих міст України – дуже великий. Тому вони готові йти на цей ризик, щоб наблизити повернення державності України на тимчасово окупованій території, – наголосив мер Мелітополя.

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