Ризиковий крок: що думають банкіри про майнінг криптовалют на АЕС

Пристрасті на ринку енергетики не вщухають. У вівторок ЗМІ рясніють заголовками – тарифи на електроенергію для населення підвищать до рівня промислових. Це – пропозиція Нацкомісії з регулювання. Мовляв, саме так, можна отримати додаткові гроші на відшкодування так званого зеленого тарифу.

Зухвалий сценарій оголошують на спеціальній нараді у парламенті, але вже надвечір цю інформацію регулятор спростовує.

І майже одночасно у мережі оприлюднюють ще один документ. Замість того, аби впорядкувати ситуацію з тарифами та створити вигідні умови для вітчизняної промисловості, яка і так ледь тримається через різке здорожчання електроенергії та карантинні обмеження. У Міненергетики не вигадали нічого кращого, як запропонувати атомним станціям, які виробляють надлишкову енергію, – майнити криптовалюту.

Доручення з підписом в.о. міністра енергетики Ольги Буславець. Мовляв, це сучасний підхід – ферми, де виготовляють біткоїни, споживають багато енергії, тож хай державний Енергоатом вчиться працювати по-новому. Ідея шокувала експертів і журналістів.

Факти ICTV раніше писали про те, що Міненерго пропонує Енергоатому майнити криптовалюту на АЕС.

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