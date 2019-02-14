Сайт та сервер захищені: як ЦВК протидіє хакерам та шахраям

До 500 хакерских атак щотижня відбиває сайт та сервер ЦВК. Фахівці кажуть – поки це лише спроби знайти слабкі місця у захисті нашої системи. Ближче до виборів – буде гірше. Але переконують – система надійно захищена і ворожі віртуальні напади витримає. Допомагають ЦВК фахівці з СБУ та кіберполіції.

Ймовірних сценаріїв як вплинути на роботу Центральної виборчої комісії декілька. Найпростіша атака, коли хакери-зловмисники намагаються викрасти чи знищити дані. Такому сценарію легко протистояти.

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Складніше діяти, коли злочинці спробують спотворити дані голосування, наприклад, одному кандидату завищити голоси, а іншому – скинути, мета – дестабілізувати ситуацію в країні через неправдиву інформацію.

Фахівці попереджають, що такий злам помітити можна не одразу. І на виправлення піде час. Якщо ж зламати систему не вдається взагалі – тоді її пробують дискредитувати. Експерти вже отримали інформацію, що вже розробляють сайти, які ззовні схожі на сайт виборчої комісії, але внутрішнє наповнення – таке яке потрібне злочинцям.

Система електронного підрахунку захищена, а сам процес передачі даних відбувається так. Результати голосування закритим каналом представник окружної виборчої комісії передає до ЦВК. Після отримання дані розміщують у системі і перевіряють повторно. Лише після цього формуються загальні результати. Втрутитись у цю систему майже неможливо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що хакери виклали в мережі особисті дані сотень політиків ФРН.

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