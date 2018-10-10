Сам відповідає на дзвінок! Google представила смартфони Pixel 3 и Pixel 3 XL

Компанія Google представила у Нью-Йорку свої новинки. Публіці показали флагманські смартфони Pixel 3 и Pixel 3 XL. У них більші, порівняно з попередніми моделями, екрани, кращі процесори, більше оперативної пам’яті. Однак є й те що вирізнятиме їх з поміж інших. Вперше Google поставив дві фронтальні камери – це дасть змогу якісніше знімати селфі. А ще компанія запровадила свої передові досягнення в обробці фото. Так спеціальна система покращуватиме зображення зроблені у напівтемряві, результати справді вражають.

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А ще система сама обиратиме краще фото з серії. Приміром, телефон навчили бачити знімки, на яких ніхто не заплющив очі. Особлива цікавинка – телефон тепер може сам відповідати на дзвінок замість власника.

Пристрій розшифрує слова співрозмовника та виведе текст на екран. Говоритиме замість вас робот. Усі моделі підтримують бездротову зарядку. Ціни – від 800 доларів, Показали в Google і новий планшет. У чохлі до нього – клавіатура з підсвіткою та підставка для екрану.

До слова, Lenovo показала гнучкий смартфон у дії.

Опубліковано Жовтень, 10 в 10:26



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