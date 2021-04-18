Самі собі автодор: на Рівненщині селяни власними силами позбулися бездоріжжя

На Рівненщині селяни, не дочекавшись підтримки від влади, взялися за лопати. Вирішили власними силами позбутися бездоріжжя.

Гроші збирали всім миром, з кожної хати і наскладали мільйон гривень. Вигорнули болото, засипали піском, щебенем – і тепер там хоч проїхати можна.

Люди визнають, хотілося б і асфальту, втім, цього вже не подужають, а село берегти треба, бо воно розбудовується і молодь звідти не тікає.

Ремонт доріг Київщини

У рамках президентської програми Велике будівництво в Київській області цього року буде відремонтовано 52 об’єкти дорожнього господарства на загальну суму 1,049 млрд грн.

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