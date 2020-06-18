Самі вигадують ціни і маршрути. Чи легальні маршрутки в Києві

Більшість з компаній, які займаються пасажирськими перевезеннями, працюють нелегально. Тож жодної відповідальності за здоров’я і життя своїх пасажирів не несуть.

Додайте до цього і те, що маршрути нелегали прописують самі, не погоджуючи їх офіційно, вартість квитка теж вигадують самотужки, а перевірити нечесних перевізників і притягнути їх до відповідальності практично не можливо. Адже на всю столицю лише 2 інспектори Укртрансбезпеки.

Кажуть, найбільші порушення – відсутні схеми маршрутів, розклад руху та невидача квитків, а, отже, чорна каса. А ще пасажирів беруть у забороненому місці. Так, маршрутки на Ірпінь мали б стояти на автостанції Дачна, а не біля метро Академмістечко. Створюючи при цьому часто чималі затори.

У КМДА кажуть, про порушення приміського транспорту знають, але нічого не можуть зробити.

В Україні загалом 55 тис. автобусів і 2,5 тис. маршруток, але це лише офіційні дані, насправді їх в рази більше, і за найскромнішими підрахунками фахівців, держава від чорного ринку втрачає мільярди гривень.

У різних регіонах України, після карантинних обмежень, знову запустили на маршрути перевізників. З певними умовами та обмеженнями: пасажирів повинно бути не більше, ніж сидячих місць.

Також всі повинні дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції. За фактом цими умовами нехтують, як водії, так і пасажири.

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