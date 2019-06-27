Саміт G20 у Японії: Путін і Трамп говоритимуть про Україну

Україна буде однією з головних тем на зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту країн G20, що розпочнеться завтра в японській Осаці.

Переговори підтвердили у Білому домі, уточнивши, що вони почнуться о 14 годині за місцевим часом. Інші теми – Сирія та Венесуела.

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В Осаці надзвичайно посилили заходи безпеки. Туди почали з’їжджатися учасники саміту. Японський прем’єр Сіндзо Абе вже провів перші зустрічі з гостями. Зокрема, з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

Загалом на саміті планують обговорити широке коло питань – економіку, торгівлю, інвестиції, енергетику, охорону довкілля, працевлаштування, інновації та посилення ролі жінок у сучасному світі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Кремлі підтвердили дату зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20.

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