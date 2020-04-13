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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Самоізоляція за містом: як дотримуватися карантину на дачі

Самоізоляція – на дачі. Чимало українців, які мають заміські будинки, давно туди переїхали. Особливо ті, хто працює віддалено, в декреті, на пенсії, чи люди за 60, яким самоізоляція – обов’язкова.

А для тих, у кого немає можливості виїхати за місто на дачу, інфекціоністи радять більше часу проводити бодай на балконі та дбати про чистоту повітря у власній оселі.

Як на дачі дотримуватися карантину і чому про свою безпеку не варто забувати навіть на свіжому повітрі – дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що соціологи склали рейтинг занять українців на карантині.

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