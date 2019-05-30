Саморобна сирена та 7 кругів на всіх: чи безпечні екскурсійні теплоходи в Києві

На київському річковому вокзалі уже майже місяць сезон екскурсій. Правда, курсують здебільшого раритети.

Ігор Олексійович працює капітаном 10 років. Визнає – найчастіше ремонтують механіку. Вона ще з радянських часів. Серед нового обладнання в рубці – лише навігатор та радіостанція.

Сирена на судні не працює, у випадку надзвичайної ситуації доводиться кричати, кликати на допомогу по радіостанції або з мобільного телефону. Також на носі судна є рятувальний дзвін, якщо зв’язок не працює зовсім. Сам дзвін теж особливий – саморобний, з вогнегасника.

Неподалік – два рятувальних плавзасоби з радянських часів. Кожен розрахований на 14 людей. Для порятунку пасажирів – 7 рятувальних кругів, хоча за нормами має бути не менше 8.

Найбільша надія під час надзвичайної ситуації на рятувальні жилети. За нормою їх має бути на 10 % більше, ніж пасажирів. Тут можуть взяти на борт 90 людей, жилетів 110. Всі рятувальні жилети старі, лише у капітана найновіший, бо він його ще не використовував.

Сертифікатів на жилети на судні немає. Документи в офісі перевізника, запевняє капітан. Дитячих жилетів на судні лише 10, зберігають їх на видному місці і лише на нижній палубі. І хоча їм вже майже по 20 років, екіпаж переконує, вони придатні.

Також на судні 7 вогнегасників та ящик з піском.

Жодного інструктажу щодо техніки безпеки із пасажирами на жодному із суден не проводять. Кажуть, екскурсія годинна і часу на це не мають. Та і самі члени екіпажу не одразу орієнтуються, що робити у разі паніки на борту.

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За не усунення зауважень передбачено адміністративне покарання. Капітана максимум можуть позбавити права керувати судном на рік, а перевізник сплатить лише 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, у Будапешті на річці Дунай перекинувся катер з туристами.

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