Самоврядування у стоматології: ідея Ігора Ященка на Нових лідерах 2

Чотири роки тому він створив Тризуб-Дентал – стомАТОлогію майже на передовій. Із великими літерами АТО. Тут безкоштовно лікують військовослужбовців ЗСУ, добровольців, волонтерів, допомагали і місцевим.

У стоматології сучасне обладнання, всі необхідні медикаменти, найкращі лікарі України. За 4 роки волонтерами тут були зо дві сотні лікарів. Допомогли вони понад 35 тис. пацієнтам.

Засновник Тризуб-Дентал Ігор Ященко пішов на проект Нові лідери, щоб привернути увагу до необхідності самоврядування у стоматологічній галузі.

На початку війни Ігор Ященко – запорізький бізнесмен, як усі волонтери, возив військовим одяг, їжу, ліки. Особливо часто вояки замовляли пігулки від зубного болю. І спершу Ігор купував такі ліки.

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Ігор та його друзі-дантисти почали цікавитися, чи є стоматологія в армії. З’ясувалось, що так. Щоправда, в занепаді через недостатнє фінансування та застарілі протоколи, як і все, що пов’язане з військом.

Обладнання і медикаменти купують за пожертви. Лікарі працюють безкоштовно. Часто, щоб приїхати, беруть відпустки на роботі. Приїжджають і фахівці, знані за кордоном. Чимало дантистів відбули тут по кілька ротацій.

Стоматологічну галузь потрібно реформувати. Аби привернути увагу до цього, Ігор Ященко подав заявку на участь у проекті Нові лідери. Через корупцію вищих стоматологічних чиновників дантисти заробляють гроші в конвертах, а могли б отримувати високу зарплату і відраховувати податки. Стоматології потрібне самоврядування. Таке, як у Тризуб-Дентал. Без начальників і стосів непотрібних звітів проект існує вже чотири роки.

До слова, Факти ICTV розповідали про ідею Оксани Жолнович на Нових лідерах 2.

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