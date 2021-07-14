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Тетяна Забожко |

Санкції проти режиму Лукашенка: ще п’ять країн відмовились від імпорту з Білорусі

Албанія, Ісландія, Норвегія, Північна Македонія та Чорногорія приєдналися до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Вони запровадили обмеження на імпорт із Білорусі нафтопродуктів, добрив і тютюнових виробів.

Олександр Лукашенко традиційно шукає порятунку у Володимира Путіна. Їхня зустріч 13 липня тривала понад п’ять годин.

Домовилися, що за газ наступного року Мінськ буде платити стільки ж, як і в 2021 році.

Крім того, президент Російської Федерації надасть Лукашенкові кредитну підтримку, щоб компенсувати податки, які Росія ввела на нафту. Білорусь оцінила їх в $11 млрд на найближчі три роки.

Згідно з анонсом, політики мали намір також обговорити реалізацію великих спільних проектів, роботу міністерств із будівництва союзної держави й начебто намагання Заходу розхитувати ситуацію в Білорусі.

Однак подробиці цієї частини розмови не оприлюднюють.

Фото: Dreamstime

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