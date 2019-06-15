Сапери знешкодили заборонені ПМН-2 біля Мар’їнки

На передовій нарахували вже 8 ворожих обстрілів. На щастя, наші армійці не постраждали.

Покращення тактичного становища нашими військовими на ділянці фронту біля Мар’їнки дозволить місцевим відпочити від війни, адже крайні вулиці міста, що виходять на Донецьк, залишились глибоко в тилу. Хоча досі місцеві жителі не наважуються ремонтувати свої паркани та садиби.

Страх від війни не відпускатиме ще довго.

Окрім обстрілів на захисників Мар’їнки та цивільних жителів чатує ще одна небезпека. Під час зачистки сірої зони та облаштування нових позицій, українські армійці виявили та знешкодили протипіхотні міни ПМН-2.

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Те, що Мар’їнка залишається однією з найгарячіших точок на мапі ООС підтвердили й останні події. Знову ворог посилив свої позиції снайперами.

До слова, на Світлодарській дузі зберігається напруга.

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