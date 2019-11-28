Сауни та басейни у ТЦ. Як У Німеччині пропагують здорове життя

Сауни просто в торгівельному центрі в Німеччині – не дивина.

Тамтешні мешканці люблять паритися, адже це і приємно, і корисно для здоров’я. Уряд пропагує правильний стиль життя, тож тепер і басейни в шопінг молах, та навіть підприємствах встановлюють.

У Німеччині сауни у великих торгівельних центрах – стають мало не обов’язковими. Німці люблять паритися, а влада стимулює програми оздоровлення. І великі моли відповіли на попит. Навіть газети розкладають у сауни, щоб корисно провести час. Так само великі підприємства замовляють парні, щоб працівники могли розслабитися після роботи.

Займатися спортом модно – тож спортивні об’єкти розташовують там, де велелюдно. Щоб не довго добиратися до майданчика.

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Побільшало і громадських басейнів. Не обов’язково він має бути великим – встановлюють спеціальну турбіну і можна плисти проти сильної течії. Фактично спортсмен стоїть на одному місці. Виробники стежать за екологічними тенденціями, тож басейни споживають значно менше енергії. Завдяки цьому їх частіше встановлюють у приватних будинках, адже витрати на утримання зменшуються в рази.

У минуле відходять і футбольні поля зі штучним покриттям, адже, як виявилося, пластик забруднює ґрунтові води. Тому майданчики роблять з цукрової тростини та коркового дерева.

А штучним пластиковим газонам теж дають друге життя. Його подрібнюють, очищають і роблять нові продукти – цеглу та бруківку, які використають на будівництві нових спортивних об’єктів.

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