СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– СБУ повідомила про підозру окупанту, який вбивав мирних жителів Бучі;

– Репортаж з передової;

– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — 10 російських авіабомб по Бериславському району;

– Зведення Генштабу ЗСУ;

– Суперечки у Конгресі США;

– Неочікувана заява республіканця Майка Пенса;

– Заява голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера;

– У сільській школі на Київщині облаштували укриття на понад 700 квадратних метрів;

– Укрзалізниця запускає новий потяг Львів-Варшава.

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