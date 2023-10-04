Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– СБУ повідомила про підозру окупанту, який вбивав мирних жителів Бучі;
– Репортаж з передової;
– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — 10 російських авіабомб по Бериславському району;
– Зведення Генштабу ЗСУ;
– Суперечки у Конгресі США;
– Неочікувана заява республіканця Майка Пенса;
– Заява голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера;
– У сільській школі на Київщині облаштували укриття на понад 700 квадратних метрів;
– Укрзалізниця запускає новий потяг Львів-Варшава.
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