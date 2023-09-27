СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023

– На Бахмутському напрямку є успіхи — Євлаш;

– Росіяни розпочали нове судилище над Героями Маріуполя з полку Азов;

– СБУ повідомила про підозру адвокату Медведчука та Шарія Валентинові Рибіну;

– Ніколи не голосував за Путіна, але на війну пішов: інтерв’ю з воякою РФ;

– Ексголову Верховного суду України Князєва залишили у СІЗО, але є нюанс;

– ДБР розкрили злочинну схему ухиляння від мобілізації на Запоріжжі;

– Реабілітація українським кіно: на Прикарпатті ЗСУ лікували показом фільму “Довбуш”;

– 1 жовтня 2023 року — масштабна хвилина мовчання.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (27.09.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.