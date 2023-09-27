Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– На Бахмутському напрямку є успіхи — Євлаш;
– Росіяни розпочали нове судилище над Героями Маріуполя з полку Азов;
– СБУ повідомила про підозру адвокату Медведчука та Шарія Валентинові Рибіну;
– Ніколи не голосував за Путіна, але на війну пішов: інтерв’ю з воякою РФ;
– Ексголову Верховного суду України Князєва залишили у СІЗО, але є нюанс;
– ДБР розкрили злочинну схему ухиляння від мобілізації на Запоріжжі;
– Реабілітація українським кіно: на Прикарпатті ЗСУ лікували показом фільму “Довбуш”;
– 1 жовтня 2023 року — масштабна хвилина мовчання.
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