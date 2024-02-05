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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
СБУ затримала посадовця, який чекав наступу РФ! | Новини Факти ICTV за 05.02.2024
– Ситуація на Авдіївському напрямку 05.02.2024.
– Медичні евакуації з прифронтових регіонів.
– Володимир Зеленський провів нараду у Кропивницькому.
– Робоча група російського Центрвиборчкому не рекомендує допускати Надєждіна до участі у виборах.
– Підтримував окупацію України: СБУ затримала очільника підрозділів Верховного суду.
– Сорок два кілометри на протезах: таку відстань збираються подолати два захисники України.
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