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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
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СБУ затримала посадовця, який чекав наступу РФ! | Новини Факти ICTV за 05.02.2024

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