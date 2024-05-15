СБУ зловила соратників Медведчука! Ім’я куратора “Другая Украина” | Новини Факти ICTV за 15.05.2024
– Обстріл Дніпра: двоє людей загинуло
– Внаслідок російської атаки на Миколаїв постраждало 5 людей
– Росіяни запустили авіабомбу по селищу Мала Данилівка на Харківщині
– Російські піхотні групи зайшли на територію Вовчанська з північного боку
– Із прикордонних сіл та містечок на Харківщині евакуювали майже 8 тисяч людей
– Через складну ситуацію на фронті Володимир Зеленський скасував всі міжнародні заходи за його участі
– Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на $2 млрд
– Складна ситуація в енергетиці: українців закликають економити
– Енергетики досі розбирають завали на Трипільській ТЕС
– СБУ затримала у Києві поплічників Віктора Медведчука
– Затриманому росіянину 9 днів протримали у психіатричній лікарні, де йому кололи психотропні препарати
– Ансамбль танцю ім. Вірського влаштовує концерти
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