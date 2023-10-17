Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
СБУ зловили зрадницю у Херсоні | Результат виборів в Польщі | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
– Росіяни випустили 9 авіабомб по Херсонщині: які наслідки
– У Херсоні місцева жителька коригувала російські повітряні атаки
– За кошти, зібрані через платформу UNITED24, закупили автомобілі швидкої медичної допомоги
– Прикордонники отримали потужну партію медичної техніки та обладнання від Нідерландів
– Керівник медичної служби у 102 бригаді ТРо: історія стоматолога з Івано-Франківська
– Знищено дві артилерійські установки росіян під Бахмутом
– Вибори в Польщі: як це вплине на допомогу Україну
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 23:00 (16.10.2023).
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